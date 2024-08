Mounir Nasraoui junto com Lamine Yamal - Reprodução/Instagram @hustle_hard_304

Publicado 15/08/2024 16:23 | Atualizado 15/08/2024 16:25

Ele teve três feridas profundas, mas está fora de perigo, no hospital de Can Ruti de Badalona.De acordo com informações do jornal 'La Vanguardia', a unidade de investigação da Polícia da Catalunha encontrou testemunhas do caso. A instituição, inclusive, informou que quatro suspeitos foram presos.O pai do atleta estaria passeando com seu cachorro pelo bairro, quando foi atacado por um homem, sem possibilidade de defesa, segundo pessoas consultadas pelo diário. Vizinhos detalharam que cerca de oitos veículos de polícia foram até o local atender a ocorrência.Lamine Yamal foi um dos principais jogadores na campanha do título da seleção espanhola na Eurocopa 2024. Ele foi eleito o melhor jogador jovem do torneio, com um gol e quatro assistências.