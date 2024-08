Fábio Seródio morreu aos 59 anos vítima de câncer - Reprodução

Publicado 15/08/2024 21:24

Morreu nesta quinta-feira (15) o jornalista esportivo Fábio Seródio, aos 59 anos, vítima de um câncer no cérebro com metástase no estômago e no fígado. Ele, que já havia passado por duas cirurgias na cabeça e vinha fazendo tratamento com quimio e radioterapia, chegou a ficar internado até a última terça-feira (13), mas, já em casa, não resistiu ao quadro.

Fábio Seródio teve cerca de 30 anos no exercício da profissão e marcou história na Jovem Pan, de onde saiu em 2015. Apesar de são-paulino de carteirinha, o jornalista trabalhou como repórter setorista do Corinthians por duas décadas e chegou a assumir a assessoria de imprensa da equipe do Parque São Jorge, entre 2015 e 2016. O clube se solidarizou em nota publicada.

"O Sport Club Corinthians Paulista lamenta, com pesar, o falecimento do jornalista Fábio Seródio. Um dos grandes nomes do jornalismo esportivo, Fábio trabalhou por 25 anos na Rádio Jovem Pan, onde atuou como setorista do Corinthians, realizando coberturas diárias do Alvinegro. Em 2015, assumiu o cargo de gerente de Comunicação do Timão, do qual ficou até 2016. Após uma luta intensa contra o câncer, Fábio Seródio nos deixou nesta quinta-feira (15). O Corinthians se solidariza com a família e amigos neste momento de luto", escreveu o Corinthians.

O velório de Fábio Seródio acontecerá no Cemitério Gethsemani, na Vila Sônia, em São Paulo, neta quinta-feira, das 19h às 22h, e na sexta, 16, das 9h às 13h. O sepultamento será no mesmo local, em seguida.