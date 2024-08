Gustavo Gómez e Igor Jesus brigam pela posse da bola no Nilton Santos - Cesar Greco / SE Palmeiras

Gustavo Gómez e Igor Jesus brigam pela posse da bola no Nilton SantosCesar Greco / SE Palmeiras

Publicado 16/08/2024 19:42

Capitão do Palmeiras, Gustavo Gómez projetou o duelo de volta com o Botafogo pelas oitavas de final da Libertadores da América. O zagueiro reforçou que, apesar da vantagem alvinegra, o Verdão tem totais condições de avançar às quartas do torneio continental.

Leia mais: Torcedor do Botafogo que fez gestos racistas será banido do Nilton Santos

"A eliminatória está aberta. Vai depender de nós. Já fizemos muitos jogos históricos dentro da nossa casa e o apoio da torcida vai ser fundamental para tentarmos conquistar mais uma vitória importante e passar de fase", declarou o camisa 15 em entrevista coletiva nesta sexta-feira (16).

Antes, porém, os dois times entrarão em campo no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Glorioso enfrenta o Flamengo, no domingo (18), às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos, e o Verdão recebe o São Paulo, no mesmo dia, às 16h (também de Brasília).