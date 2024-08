Bia Ferreira ficou com a medalha de bronze na Olimpíada de Paris-2024 - Mohd Rasfan / AFP

Publicado 16/08/2024 16:46

Rio - O árbitro Yermek Suiyenish, do Cazaquistão, responsável por apitar a derrota da brasileira Bia Ferreira para a irlandesa Kellie Harrington na semifinal do boxe feminino (até 60kg) na Olimpíada de Paris, foi afastado por suspeita de corrupção. Além dele, outro juiz cazaque foi punido pelo mesmo motivo.

De acordo com a imprensa britânica, Alisher Altayev e Yermek Suiyenish foram afastados no início deste mês e ministraram 25 e 21 lutas nos Jogos de Paris, respectivamente.

O jornal 'The Times' afirmou que um relatório anterior às Olimpíadas apontou que Altayev tinha um "alto risco" para corrupção, enquanto Suiyenish apresentava "risco médio". O Comitê Olímpico Internacional (COI), inclusive, recebeu o documento antes da competição.



Além da dupla, mais nove juízes do boxe podem ter participado de atos de corrupção nas Olimpíadas. Ainda não há um posicionamento oficial do COI e da Federação Internacional de Boxe sobre o caso.