Thiago Alcântara em ação no BarcelonaDivulgação / Barcelona

Publicado 17/08/2024 13:04

Espanha - Após um mês, Thiago Alcântara encerrou sua participação na comissão técnica do Barcelona . O hispano-brasileiro nascido na Itália, que se aposentou na última temporada, já retornou para a Inglaterra, onde seguirá morando durante os próximos meses.

Segundo informações da imprensa espanhola, o planejamento já era de participar somente da pré-temporada do clube catalão, trabalhando pontualmente como auxiliar do técnico Hansi Flick. O ex-jogador ainda precisa da licença adequada para poder exercer oficialmente o cargo de auxiliar.

Ele, então, realizou um estágio no Barça para iniciar a carreira à beira do campo. "Temos um bom vínculo. Quando tomou a decisão de encerrar a carreira, eu disse que ele seria um excelente treinador e que seria bem-vindo. Está nos ajudando muito, é um grande ser humano e é fantástico tê-lo no time", declarou o treinador alemão na sexta (16).

"O que nos dá em campo e fora é enorme. Ele vai, mas temos Arnau (Blanco), de La Masia, que também nos dá muito apoio. Não sei se voltará, é sua decisão. Põe sua família em foco", finalizou.

Durante a pré-temporada, Thiago Alcântara foi o principal elo entre o comandante e o elenco do Barcelona, sendo até tradutor, segundo o 'Marca', por falar alemão e espanhol.