Vasco estampou o logo do SBT para a final da Copa João Havelange, em 2001 - Reprodução Internet

Publicado 17/08/2024 12:35 | Atualizado 17/08/2024 12:37

Rio - Um dos maiores nomes da história da televisão brasileira, Silvio Santos, que morreu neste sábado aos 93 anos, esteve envolvido indiretamente em uma das situações mais inusitadas do futebol brasileiro. Na final da Copa João Havelange, nome do Campeonato Brasil de 2000, entre Vasco e São Caetano, o clube carioca entrou em campo com a logomarca do SBT, emissora do empresário carioca, em uma partida que foi exibida pela Rede Globo.

A decisão de configurar o uniforme desta forma foi de Eurico Miranda, ex-dirigente do Vasco, que morreu em 2019. Na ocasião, ele vivia um momento de turbulência com a Rede Globo e utilizou a logomarca da emissora de Silvio Santos sem a autorização do comunicador.



"Eu olhando, pensei: 'estou ficando louco. Estou olhando o logotipo do sabão em pó e parece o do SBT. Estou trabalhando demais. Começo a olhar e... é SBT, tem de ser, não estou ficando louco'. [...] Eu não sei se na Globo acreditam que a gente não sabia, mas realmente não sabíamos de nada", contou Fernando Pelegio, que era diretor do SBT na época, em participação no documentário da Globoplay "A mão do Eurico".



A polêmica envolvendo Eurico Miranda e a Rede Globo havia se intensificado após a queda do alambrado na final do Campeonato Brasileiro de 2000, que estava sendo disputada em São Januário no dia 30 de dezembro daquele ano. Na ocasião, o dirigente do Vasco queria que a partida fosse realizada ainda naquele dia, no estádio do clube carioca. Porém, o Governo do Estado do Rio optou pelo adiamento e mudança da data. Eurico Miranda se irritou pelas críticas que recebeu por conta da sua postura.



A final entre as duas equipes aconteceu no dia 18 de janeiro de 2001, no Maracanã. Com a logomarca do SBT, o Vasco derrotou o São Caetano por 3 a 1 e conquistou o seu quarto e último título do Campeonato Brasileiro. Apesar de não ter autorizado o clube carioca a estampar a sua logo, o SBT, de Silvio Santos, também não entrou com uma ação judicial contra Eurico ou contra o Vasco.