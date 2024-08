Silvio Santos foi um dos maiores comunicadores da história do Brasil - Reprodução / SBT

Silvio Santos foi um dos maiores comunicadores da história do BrasilReprodução / SBT

Publicado 17/08/2024 12:28

Rio - Fundador do SBT, Silvio Santos faleceu na madrugada deste sábado (17) . Em participação de Neymar no programa dominical da emissora, em julho de 2019, o apresentador revelou seu time de coração em conversa com o pai do atleta: o Fluminense.