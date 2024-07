Thiago Alcântara está de volta ao Barcelona - Divulgação / Barcelona

Publicado 17/07/2024 14:20

Rio - Thiago Alcântara está de volta ao Barcelona. O hispano-brasileiro nascido na Itália, de 33 anos, foi anunciado como auxiliar do clube espanhol para a próxima temporada. Ele fará parte da comissão técnica comandada por Hansi Flick, que assumiu o clube catalão.

Thiago anunciou sua aposentadoria no começo deste mês, após ter seu contrato encerrado com o Liverpool. Ele iniciou sua carreira no Barcelona, defendeu o Bayern, e representou a Espanha na Copa do Mundo de 2018. Ele é filho do ex-jogador da seleção brasileira, Mazinho, campeão do mundo em 1994.



Thiago nasceu em San Pietro Vernotico, Itália. Na época, o pai, Mazinho, jogava o Lecce. Ainda jovem, se mudou para a Espanha. Ele, inclusive, optou por defender a seleção espanhola e disputou a Copa do Mundo de 2018.



Bicampeão da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes, Thiago Alcântara tem passagens em três gigantes do futebol europeu. Ele foi revelado pelo Barcelona, depois se transferiu para o Bayern de Munique e, por fim, jogou no Liverpool. O espanhol, entretanto, fez apenas um jogo na última temporada, em razão das lesões que vinha sofrendo no futebol inglês.



Thiago Alcântara chegou a ser sondado pelo Flamengo após o término de seu vínculo com o clube inglês. O Vasco também monitorou a situação do jogador. Além dos brasileiros, clubes do mundo árabe e da Espanha também a contratação do meia. Ele, porém, recusou todas e decidiu pendurar as chuteiras.