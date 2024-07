Cacá em ação durante jogo do Corinthians - Reprodução/Instagram @cacazagueiro

Cacá em ação durante jogo do CorinthiansReprodução/Instagram @cacazagueiro

Publicado 17/07/2024 22:58 | Atualizado 17/07/2024 22:59

São Paulo - A diretoria do Corinthians multou o zagueiro Cacá, que xingou os jornalistas após a vitória sobre o Criciúma por 2 a 1, na última terça-feira, pelo Brasileirão. A informação foi dada primeiro pelo "ge".

A ofensa, que rapidamente viralizou nas redes sociais, aconteceu na zona mista da Neo Química Arena. Ele indicou que conversaria com os jornalistas, mas apenas disse: "Hoje é poucas, nem vou render muito, não. P... no c... da mídia. E vai, Corinthians".



O zagueiro, porém, se arrependeu da declaração. Na madrugada desta quarta-feira, 17, se manifestou nas redes sociais para pedir desculpas.

"Pessoal, gostaria de me desculpar pela minha atitude na zona mista. Estava de cabeça quente por alguns comentários que vi sobre o time mesmo com a vitória e tive um comportamento ruim. Quero valorizar a vitória do grupo e dizer ao torcedor que seguimos juntos. Respeito muito o papel e trabalho dos jornalistas. Página virada e seguimos em busca do melhor para o Corinthians", escreveu Cacá.

Cacá não recebeu uma punição esportiva. Dessa forma, fica à disposição do técnico Ramón Díaz para o próximo compromisso do Corinthians, diante do Bahia, no domingo.