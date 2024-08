Silvio Santos morreu neste sábado (17), aos 93 anos, em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por H1N1 - SBT / Divulgação

Silvio Santos morreu neste sábado (17), aos 93 anos, em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por H1N1SBT / Divulgação

Publicado 17/08/2024 18:40

Nascido no Rio de Janeiro em 1930, Silvio Santos era torcedor do Fluminense na infância. Em programa com Neymar, em julho de 2019, o apresentador revelou o time do coração e relembrou que acompanhava nomes como os ídolos Tim e Hércules, que vestiram a camisa tricolor entre as décadas de 1930 e 1940. Ambos defenderam a seleção brasileira e disputaram a Copa do Mundo de 1938, na França.

Durante muitos anos de carreira, Silvio Santos gravou marchinhas carnavalescas. Os principais sucessos foram "A Pipa do Vovô", com referência a impotência sexual masculina, e "Coração Corintiano" (Doutor eu não me engano / Meu coração é corintiano), cuja letra fazia referência à cirurgia de transplante de coração, mas que caiu no gosto da torcida do Corinthians.

"Quis o destino que no dia do falecimento de Silvio Santos, "seus dois times" se enfrentassem. Que seja uma grande noite no Maracanã", publicou o perfil oficial do Brasileirão nas redes sociais.

Fluminense e Corinthians se enfrentam neste sábado (17), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 23ª rodada do Brasileirão, em confronto direto na luta contra o rebaixamento. O Tricolor é o 18º colocado com 20 pontos, enquanto o Timão é o 17º, com 21. O vencedor dorme fora da zona e, para permanecer do lado de fora, terá que torcer por um tropeço do Vitória contra o Cruzeiro, segunda-feira (19), no Barradão.