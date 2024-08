Danilo em ação pelo Notthingham Forest - Divulgação / Notthingham Forest

Danilo em ação pelo Notthingham ForestDivulgação / Notthingham Forest

Publicado 17/08/2024 15:45

Inglaterra - Danilo, volante do Notthingham Forest, sofreu uma grave lesão na perna esquerda ainda no começo do jogo contra o Bournemouth, neste sábado, válida pela 1ª rodada da Premier League. O jogador, ex-Palmeiras, se machucou numa disputa aérea e dobrou o tornozelo na queda, após cair de mau jeito. O clube inglês ainda não se pronunciou sobre o grau da lesão.

TERRIBLE.



8 minutes et une saison déjà terminée pour Danilo ?



Joueur fiable du milieu de terrain de Nottingham Forest depuis son arrivée, Danilo a subi une très grave blessure cet après-midi face à Bournemouth.

Son genou et sa cheville semblent avoir totalement lâchés… pic.twitter.com/KEaPXJHpg2 — Expressfoot (@_expressfoot_) August 17, 2024



Logo no início da partida, Danilo se chocou com o atacante Antoine Semenyo, do Bournemouth, e precisou ser atendido ainda em campo, pela gravidade da lesão. Ele ficou 10 minutos estirado no campo, sendo atendido pelos médicos do Nottingham Forest, que também cobriam o jogador com bandeiras do clube, para evitar que os torcedores pudessem ver a cena. Logo no início da partida, Danilo se chocou com o atacante Antoine Semenyo, do Bournemouth, e precisou ser atendido ainda em campo, pela gravidade da lesão. Ele ficou 10 minutos estirado no campo, sendo atendido pelos médicos do Nottingham Forest, que também cobriam o jogador com bandeiras do clube, para evitar que os torcedores pudessem ver a cena.

LEIA MAIS: Musa do Cruzeiro publica imagem de biquíni e tira fôlego de fãs



Danilo deixou o campo, chorando, em direção ao hospital, para realizar exames e constatar, de fato, o grau da lesão. Ele chegou ao clube na última temporada, tendo atuado em 34 partidas, com três gols e duas assistências. Seu contrato vai até 2029. Danilo deixou o campo, chorando, em direção ao hospital, para realizar exames e constatar, de fato, o grau da lesão. Ele chegou ao clube na última temporada, tendo atuado em 34 partidas, com três gols e duas assistências. Seu contrato vai até 2029.

No Palmeiras, conquistou duas Libertadores (2020 e 2021), um Campeonato Brasileiro (2022), um Campeonato Paulista (2022), uma Copa do Brasil (2020) e uma Recopa Sul-Americana (2022). Ele foi vendido em janeiro de 2023 por 20 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões).