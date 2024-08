Jorge Jesus chegou a cinco títulos no comando do Al-Hilal - Divulgação / Al-Hilal

Publicado 17/08/2024 17:35

Rio - Jorge Jesus comemorou mais um título com o Al-Hilal. O treinador português conquistou a sua quinta taça sob o comando da equipe saudita, neste sábado (17), após vencer o Al-Nassr por 4 a 1, na final da Supercopa Saudita. Mitrovic (2), Savic e Malcom marcaram os gols da vitória, enquanto Cristiano Ronaldo descontou.

O treinador português retornou ao clube saudita em julho do ano passado. Em pouco mais de um ano, conquistou duas Supercopas Sauditas, além do Campeonato Saudita e a Copa do Rei, ambos de forma invicta. O Al-Hilal ainda entrou para o livro dos recordes com a maior sequência de vitórias da história do futebol. Na primeira passagem, também foi campeão da Supercopa Saudita.

Com quatro títulos na segunda passagem, Jorge Jesus soma mais taças do que derrotas em jogos oficias (3) e igualou a marca da época do Flamengo. O treinador português deixou o clube carioca com cinco títulos e apenas quatro derrotas em pouco mais de um ano.

Jorge Jesus comandou o Flamengo entre 2019 e 2020. Ele conquistou o título do Brasileirão e Libertadores em 2019, além da Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Carioca em 2020. O português deixou o clube em julho do mesmo ano para retornar ao Benfica, de Portugal.