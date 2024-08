Neymar fez homenagem a Silvio Santos - Divulgação / Al-Hilal

Publicado 17/08/2024 15:10

Rio - Jogador da seleção brasileira, Neymar, de 32 anos, utilizou suas redes sociais neste sábado para se despedir de Silvio Santos, um dos maiores nomes da história da televisão brasileira. O camisa 10 publicou uma imagem do comunicador em preto e branco e escreveu: "Descanse em paz, lenda da TV brasileira".

Neymar e Silvio Santos estiveram juntos em julho de 2019, quando o atacante compareceu ao "Programa Silvio Santos", do SBT. Na ocasião, o comunicador reafirmou ser torcedor do Fluminense ao lado do camisa 10.

O jogador do Al-Hilal participou do "Jogo das Três Pistas", com Patrícia Abravanel, e acabou derrotado pela filha do apresentador. Na ocasião, ganhou R$ 280 reais por fazer 28 pontos na dinâmica.



Um dos maiores ícones da TV brasileira, Silvio Santos morreu aos 93 anos na madrugada deste sábado (17), às 4h50. O apresentador, que estava internado desde 1º de agosto no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, teve sua morte confirmada através das redes sociais do SBT. Ele faleceu em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por H1N1.