Nilton Santos será palco de mais uma Botafogo e Flamengo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 17/08/2024 17:24 | Atualizado 17/08/2024 17:25

Rio - Postulantes ao título do Brasileiro, Botafogo e Flamengo se enfrentam neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos, com suas cabeças divididas em relação a Libertadores. Os dois clubes vão ter jogos importantes fora de casa no meio da semana que vem, após vencerem Palmeiras e Bolívar, nos duelos de ida pelas oitavas de final.

Com suas atenções divididas, o Flamengo defende uma escrita positiva no Nilton Santos. O Rubro-Negro não perde para o Alvinegro no estádio desde 2018. No ano passado, a equipe de Gávea venceu por 2 a 1 e desestabilizou o então líder do Brasileiro, posição que o Botafogo defende novamente neste ano.

O retrospecto do Flamengo no estádio é bem favorável. No total, as equipes se enfrentaram no local em 24 partidas, desde que o Nilton Santos foi inaugurado em 2007. Foram 12 vitórias do Flamengo, nove empate e apenas três triunfos do Botafogo.



Neste domingo, o Alvinegro busca a vitória dentro de casa para se manter na liderança do Brasileiro, enquanto o Rubro-Negro precisa dos três pontos para não se distanciar da primeira colocação e ampliar sua série negativa na competição para três jogos sem vitória.