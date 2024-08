Pelo clube norte-americano, Talles Magno entrou em campo 101 vezes, fez 19 gols e deu dez assistências - Divulgação / MLS

Pelo clube norte-americano, Talles Magno entrou em campo 101 vezes, fez 19 gols e deu dez assistênciasDivulgação / MLS

Publicado 02/08/2024 19:23

O atacante Talles Magno, cria do Vasco , entrou na mira do Corinthians. O clube paulista negocia a contratação do jovem de 22 anos que pertence ao New York City, dos Estados Unidos. As informações são do 'ge'.