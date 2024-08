Hugo Souza vive bom momento no Corinthians - Rodrigo Coca / Corinthians

14/08/2024

Rio - Em grande fase no Corinthians, o goleiro Hugo Souza, de 25 anos, pode ser comprado em definitivo pelo clube paulista nos próximos dias. O Alvinegro tenta efetuar o pagamento pedido pelo Flamengo para que o atleta tenha condições de encarar o Rubro-Negro no Brasileiro. As informações são do portal "ESPN".

O Corinthians desembolsou 200 mil euros (cerca de R$ 1,2 milhão) pelo empréstimo de Hugo. A aquisição de 50% dos direitos do goleiro está estipulada em 800 mil euros (R$ 4,7 milhões). Flamengo e o Alvinegro se enfrentam no próximo dia 1º. Caso, o arqueiro continue emprestado ele não poderá encarar o ex-clube, somente se o Timão desembolsar uma compensação financeira à equipe carioca.



Até o momento, Hugo Souza fez apenas nove jogos pelo Corinthians, porém, vem sendo elogiado por suas atuações. O clube paulista ocupa no momento a 17ª colocação no Brasileiro e luta contra o rebaixamento para a Série B.

Revelado pelo Flamengo, o goleiro se profissionalizou em 2020. Naquela temporada, ele viveu seu melhor ano como profissional, sendo inclusive titular na reta final do Brasileiro, conquistado pelo Rubro-Negro. No entanto, Hugo Souza oscilou bastante depois, nunca mais se firmando no clube carioca. Em 2023, foi emprestado ao Chaves, de Portugal, se destacando. De volta ao futebol brasileiro, foi cedido ao Corinthians por empréstimo até o fim do ano.