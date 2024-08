Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF - Staff Images / CBF

13/08/2024

Rio - O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, disse que estabeleceu um novo objetivo após as mulheres conquistarem a medalha de prata na Olimpíada de Paris : realizar a melhor Copa do Mundo feminina da história. "Agora nós queremos focar na Copa do Mundo de 2027", afirmou o dirigente. "Todo o nosso trabalho será intensificado para realizar a melhor edição de um Mundial."

Em maio, o Brasil ganhou, com 119 votos, a disputa para receber pela primeira vez na história o Mundial Feminino . Uma reunião com representantes da CBF e da Fifa está marcada para quinta-feira.

A intenção do presidente da CBF é que a competição tenha como conceito a cidadania. "Queremos mandar essa mensagem clara ao mundo. Intensificar no Mundial o combate à discriminação, ao racismo, ao assédio. Vamos ser veementes no respeito às mulheres", afirmou.

A Copa do Mundo no Brasil também faz parte da estratégia da CBF para massificar a presença feminina no futebol do país. "Estamos investindo cada vez mais nas competições nacionais e regionais para descobrir novos talentos em todas as áreas", disse Ednaldo Rodrigues.

O Brasil nunca foi campeão da Copa do Mundo feminina (a melhor colocação foi o vice-campeonato em 2007). O presidente da CBF anunciou que a seleção terá amistosos em todas as Datas Fifa. Ele disse que a prioridade é marcar jogos contra seleções de prestígio para o time comandado pelo técnico Arthur Elias. "Queremos sempre jogar contra as potências. Acredito que só crescemos quando nos preparamos com os melhores", afirmou Ednaldo Rodrigues.