Carlo Ancelotti é o técnico do Real Madrid - Cristina Quicler/ AFP

Carlo Ancelotti é o técnico do Real MadridCristina Quicler/ AFP

Publicado 13/08/2024 18:17 | Atualizado 13/08/2024 18:18

Polônia - O Real Madrid ganhou um desfalque para a decisão da Supercopa da Uefa, contra a Atalanta (ITA). Camavinga se machucou no treino desta terça-feira, 13, véspera da partida, e não ficará à disposição do técnico Carlo Ancelotti. O meio-campista levou uma pancada na perna esquerda e gritou bastante. Veja no vídeo abaixo:

Que aflição vendo o vídeo do momento.



Espero que não seja nada grave pic.twitter.com/gnQQIz3FBB — Real Madrid Brasil (@RealBrasil_BR) August 13, 2024

Segundo o jornal Marca, da Espanha, exames iniciais descartaram uma lesão grave. A primeira avaliação dos médicos indica que Camavinga sofreu uma entorse no joelho esquerdo.

Camavinga é jogador do Real Madrid Reprodução/Instagram @camavinga

Decisão



A Supercopa da Uefa coloca frente a frente o vencedor da Liga dos Campeões (Real Madrid) e o campeão da Liga Europa (Atalanta). A partida está marcada para acontecer nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio Nacional de Varsóvia.