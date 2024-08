Didi Louzada trocou o Flamengo pelo Franca - Divulgação / Didi

Publicado 13/08/2024 15:12

Rio - Didi Louzada é o novo reforço do Franca para a temporada 2024/25 do NBB. O ala-armador, de 25 anos, acertou nesta terça-feira (13) o retorno para a equipe do interior paulista após defender o Flamengo em 2023/24. Ele disputou os Jogos Olímpicos de Paris 2024 com o Brasil, sendo eliminado pelos Estados Unidos nas quartas de final.

Na última temporada, o Flamengo foi derrotado pelo Franca na final do NBB. Didi Louzada teve médias de 10,8 pontos, 4,6 rebotes e 2,2 assistências. Formado na equipe paulista, o ala-armador foi campeão estadual em 2018, Sul-Americano em 2019 e vice-campeão do NBB em 2020. O jogador comemorou o retorno para casa.

"Estou feliz em voltar para Franca, cidade que me acolheu quando eu era ainda bem novo, me deu oportunidade de realizar o meu sonho de ser jogador profissional e pela qual tenho enorme carinho. É muito bom voltar para esta cidade que respira basquete, voltar a jogar diante de uma torcida tão apaixonada e reencontrar velhos amigos", disse.

Após a passagem de sucesso pelo Franca, Didi Louzada se arriscou na NBA, a liga norte-americana de basquete. Ele foi selecionado pelo New Orleans Pelicans no Draft, evento de recrutamento de calouros. Porém, ele não chegou a receber oportunidades na franquia e foi emprestado para a Austrália, onde ficou por duas temporadas.

Didi Louzada retornou para a NBA para defender o Portland Trail Blazers, mas seguiu sem espaço na liga norte-americana. Ele disputou algumas partidas na liga de desenvolvimento e retornou para o Brasil, onde defendeu o Flamengo em 2023/24. Além do ala-armador, o Franca contratou Georginho, Facundo Corvalán e Rafael Hettsheimeir.