Natan pode acertar com Real BetisDivulgação / Napoli

Publicado 13/08/2024 13:20

Rio - O zagueiro Natan, de 23 anos, está próximo de trocar de clube no futebol europeu. De acordo com informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, o Real Betis avançou na negociação com o Napoli, equipe do brasileiro, por um acordo de empréstimo com opção de compra ao fim da atual temporada.

Natan chegou ao clube italiano no começo da temporada passada, em agosto, e oscilou, sendo reserva na maioria das partidas. No total, o zagueiro entrou em campo em 21 jogos e deu uma assistência pelo Napoli.

Revelado na base do Flamengo, o zagueiro fez apenas 18 jogos como profissional no clube carioca. Em 2021 foi emprestado ao Bragantino, com opção de compra. O clube paulista exercer a clausula e adquiriu Natan em definitivo. A operação no total gerou R$ 28 milhões ao clube carioca, que ainda manteve 12% dos direitos do zagueiro.

Em 2023, o Bragantino vendeu o defensor ao Napoli por 10 milhões de euros (cerca de R$ 53 milhões na cotação da época). O Flamengo teve direito a receber algo em torno de R$ 6,5 milhões pela operação.