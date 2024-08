Simone Biles e Jordan Chiles fazem reverência a Rebeca Andrade - AFP

Simone Biles e Jordan Chiles fazem reverência a Rebeca AndradeAFP

Publicado 13/08/2024 11:30

Rio - O pódio da vitória de Rebeca Andrade no solo da ginástica artística foi alterado. Tribunal Arbitral do Esporte negou o recurso da Federação de Ginástica dos Estados Unidos (USA Gymnastics) e manteve a decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS) a favor da romena Ana Barbosu. Com isso, a americana Jordan Chiles terá que devolver a medalha de bronze e entregar para a nova medalhista.

Na final do solo, a ginasta romena fez 13.700 pontos e terminou em terceiro lugar. Ana Barbosu chegou a comemorar a conquista da medalha de bronze, mas os americanos solicitaram uma revisão e os jurados deram um acréscimo de 0.100 na pontuação de Jordan Chiles, que saltou do quinto para o terceiro, com 13.766. Chiles participou da cerimônia e reverenciou Rebeca Andrade junto com Simone Biles.

A Confederação de Ginástica Artística da Romênia entrou com um recurso ao CAS pedindo a alteração. A justificativa era de que o técnico de Jordan Chiles teria pedido o acréscimo de 0.100 à nota após o prazo de um minuto. Portanto, a americana não deveria receber a pontuação que a levou ao terceiro lugar. O CAS anunciou a alteração das notas no último sábado (10).

Depois do CAS ter concedido a alteração, a Federação de Ginástica dos Estados Unidos enviou à Corte, no último domingo (11), um vídeo o qual registrava a data e a hora que o treinador fez a solicitação, tentando comprovar que não houve irregularidade. Porém, o pedido foi negado. Em nota, a USA Gymnastics lamentou a decisão do Tribunal Arbitral do Esporte.

Com isso, Ana Barbosu é a nova medalhista de bronze do solo nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, enquanto Jordan Chiles cai para o quinto lugar. A romena Sabrina Maneca-Voinea ficou com o quarto lugar. Após ter a medalha retirada, Chiles afirmou que se afastará das redes sociais para tratar a saúde mental. Já Barbosu, por sua vez, revelou ter recebido mensagens de ódio e pediu desculpas pela situação.

"Essa situação não existiria se as pessoas responsáveis por isso respeitassem o regulamento. Nós, atletas, não somos culpados por isso, mas o ódio direcionado à nós é doloroso (...) Sabrina e Jordan, meus pensamentos estão com vocês. Eu sei como vocês estão se sentindo porque eu passei por isso, mas vocês voltarão mais fortes. Espero do fundo do meu coração que, nas próximas Olimpíadas, nós três possamos compartilhar o mesmo pódio. Esse é o meu sonho", disse Barbosu.

Veja a nota oficial da USA Gymnastics:

"A USA Gymnastics foi notificada pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) na segunda-feira de que as regras deles não permitem a reconsideração de uma sentença arbitral, mesmo quando novas evidências conclusivas são apresentadas.



Estamos profundamente decepcionados com a notificação e continuaremos buscando todos os meios e processos de apelação possíveis, incluindo o Tribunal Federal Suíço, para garantir a pontuação, a classificação e a concessão de medalhas justas para Jordan."