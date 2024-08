Madelene Wright - Reprodução / Instagram

Publicado 13/08/2024 10:27

Rio - A britânica Madelene Wright, de 25 anos, está de volta aos gramados. Após ficar sem clube na atual temporada, ela recebeu uma oportunidade no Chesham United, time da quarta divisão do futebol feminino da Inglaterra.

"Depois de uma pausa no futebol, é um grande passo voltar a jogar numa liga competitiva e ter subido mais três níveis. Sinto-me grata pela oportunidade e ainda mais entusiasmada com o futuro", afirmou a atleta.

No ano passado, Madele interrompeu uma pausa de três anos no futebol, e acertou com o Leyton Orient, da sétima divisão inglesa. Após atuar em 2023, ela estava sem clube nesta temporada.

Madelene Wright se dedica ao OnlyFans há algum tempo. Ela tem mais de 300 mil seguidores no Instagram. Em 2020, e se tornou conhecida após deixar o Charlton, da Inglaterra. Na ocasião, a inglesa foi flagrada bebendo champanhe enquanto estava ao volante de seu Range Rover, em setembro daquele ano.