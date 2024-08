Musa dos Jogos Olímpicos, Ravena Hanniely - Reprodução / Instagram

Publicado 13/08/2024 09:14

Rio - A musa dos Jogos Olímpicos, Ravena Hanniely, de 23 anos, fez uma publicação nas redes sociais para agradecer o apoio dos seus seguidores durante a disputa da competição. Ela, que recebeu o posto da revista Playboy, da Dinamarca, se disse honrada com a oportunidade que teve.

"Oi, amores!!! As Olimpíadas enfim se encerraram. Que momento maravilhoso vivemos durante esses dias de Jogos. E eu tenho muito a agradecer a vocês que me acompanharam, com tanto carinho, o meu trabalho. Foi com muito carinho que pude representar o título de Deusa das Olimpíadas de 2024", afirmou.

Em seu perfil no Instagram, Ravena Hanniely também agradeceu o carinho que recebeu nas ruas da França, durante a disputa dos Jogos Olímpicos, e por fim, celebrou as férias no continente europeu.

"Férias no estrangeiro, simplesmente: Tudo pra mim! Eu amo uma praia o cheiro do mar me transmite cheiro de “casa” me sinto bem!", disse.