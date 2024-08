Goleiro Tadeu comemora os gols marcados contra o Ceará no Serra Dourada - Reprodução / Goiás EC

Publicado 13/08/2024 08:47 | Atualizado 13/08/2024 08:49

O Goiás venceu o Ceará de virada por 2 a 1 com dois gols marcados de pênalti pelo goleiro Tadeu nesta segunda-feira (12), no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, em jogo válido pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele se redimiu após falhar no início da partida, quando fez uma defesa espalmando a bola para o meio da área, permitindo o chute de Aylon, que abriu o placar para o Vozão.

Deixo aqui o primeiro gol do Tadeu no jogo, que também foi o primeiro dele com a camisa do Goiás! pic.twitter.com/QZsOcrIYKz — Alex (@AlexNarrador) August 13, 2024

Noite histórica na Serrinha! O @goiasoficial venceu o Ceará com dois gols do goleiro Tadeu. Narrei o jogo na @CBNGoiania.



Aqui o gol que garantiu os três pontos pro time goiano! pic.twitter.com/uaKI4PtMCm — Alex (@AlexNarrador) August 13, 2024

Em entrevista ao SporTV no intervalo da partida, quando a partida estava empatada, Tadeu afirmou treina cobranças de penalidades há anos. "Na minha despedida da Ferroviária-SP, também fiz um gol. Aqui [no Goiás] é o meu primeiro. Estava sonhando muito com esse momento. Muito feliz de ser dentro de casa. Somando categoria de base, tenho quase 20 anos de carreira. Nesse período, sempre treinei. Sempre tive esse fundamento e procurei aprimorá-lo. Não foi porque cometi um erro no primeiro gol que fui lá para tentar me redimir. O professor [Vagner] Mancini me deu essa missão, confiou em mim e eu agradeço ele. É algo que eu treino muito. Ele me destinou essa responsabilidade e fico feliz por converter", afirmou.

Já sobre a penalidade decisiva, o goleiro do Goiás compartilhou como foi a escolha do cobrador. "Eu estava como responsável pela cobrança. Sabemos que é um momento crucial da partida. O Galhardo é um grande jogador. É enaltecer a grande jogada que ele fez. Se não fosse ele, não teríamos a oportunidade desse segundo gol. Ele foi fundamental. Com pensamento total no grupo, sem vaidade alguma, disponibilizou a cobrança para mim e fui feliz em poder concluir. A vitória é para todo mundo", disse.

Com a vitória, o Esmeraldino, que foi eliminado da Copa do Brasil para o São Paulo na última quinta-feira (8), subiu para a 9ª posição, com 28 pontos, cinco abaixo do América-MG, 4º colocado e time que abre a zona de acesso à Série A. Já o Ceará está em 7º lugar, com 29 pontos.