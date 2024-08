Lorran é cria do Flamengo - Reprodução/Instagram @lorranlucas10

Publicado 13/08/2024 10:00 | Atualizado 13/08/2024 10:00

Rio - Após perder Everton Cebolinha pelo restante da temporada por conta de uma grave lesão, o Flamengo terá que buscar soluções caseiras para resolver o problema. Sem contratar nesta janela de transferências, o Rubro-Negro não tem mais tempo para inscrever reforços nas oitavas de final da Libertadores e, por isso, o técnico Tite terá que olhar para dentro de casa em busca de substitutos.

Com isso, a lesão de Cebolinha pode dar a brecha necessária para Lorran voltar a brilhar com a camisa do Flamengo. O jovem, de 18 anos, foi titular durante a Copa América, mas foi do brilho às vaias em pouco tempo e, por isso, foi afastado para ser preservado. Após o empate com o Cuiabá, a joia foi utilizada apenas por 15 minutos nos últimos sete jogos.

Na atual temporada, Lorran soma 21 jogos, um gol e duas assistências pelo profissional do Flamengo. Na base, o jovem se destacou na conquista inédita da Libertadores na categoria sub-20, além de ter disputado jogos da Copinha e do Brasileirão da mesma categoria. A joia negocia a renovação contratual e tem a multa rescisória avaliada em 50 milhões de euros (R$ 296,5 milhões).