Bandeira olímpica desembarcou em Los AngelesAFP

Publicado 13/08/2024 13:05

Rio - A bandeira olímpica desembarcou na sede da próxima edição dos Jogos Olímpicos. O Comitê Olímpico divulgou que o item chegou em Los Angeles, nos Estados Unidos, na manhã desta terça-feira (13), sendo carregada pela prefeita Karen Bass, políticos locais e 50 atletas. Será a terceira vez na história que a cidade receberá as Olimpíadas.

Los Angeles foi sede das Olimpíadas nas edições de 1932 e 1984. Será a primeira vez na história que uma cidade não precisará realizar construções para receber os Jogos Olímpicos e aproveitará as próprias estruturas. A principal preocupação dos organizadores é com o engarrafamento.

A expectativa é que a maioria dos eventos sejam realizados entre a área central de Los Angeles, além de Anaheim, Long Beach, entre outros locais próximos ao centro. A Vila Olímpica deve ser nas estruturas das universidades da cidade, como a Universidade do Sul da Califórnia (USC).

Na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o ator Tom Cruise desceu do teto do Stade de France para receber a bandeira olímpica. Em seguida, o astro de Hollywood seguiu pelas ruas da capital francesa até entrar em um avião a caminho de Los Angeles. Na cidade sede, a banda Red Hot Chili Peppers, a cantora Billie Eilish e os rappers Snoop Dogg e Dr. Dre celebraram a chegada da Olimpíada com um show na praia de Venice Beach.