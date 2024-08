City, de Guardiola, pode ser punido com rebaixamento - Divulgação / Manchester City

Publicado 13/08/2024 13:50

Rio - Atual tetracampeão do Campeonato Inglês, o Manchester City será julgado no próximo mês em relação as 115 infrações nas regras do fair-play financeiro da Premier League. A expectativa é que o resultado saia no começo do ano que vem, e o clube corre o risco de ser rebaixado na Inglaterra.

De acordo com informações do jornal "The Times", o City é acusado desde a falta de detalhes e informações financeiras precisas até o não cumprimento dos regulamentos da UEFA e da Premier League, bem como a não cooperação na investigação do caso.



Nas últimas semanas, o City processou a Premier League por danos, argumentando que o sistema democrático do Campeonato Inglês, que exige que pelo menos 14 clubes (dois terços dos votantes) apliquem mudanças no regulamento, dá para esta maioria um nível de controle injusto e inaceitável.



A audiência durará cerca de dez semanas Anteriormente, o técnico Pep Guardiola declarou que, caso o Manchester City seja rebaixado para divisões inferiores, ele continuaria no clube. Porém, seu contrato irá se encerrar no meio do ano que vem.