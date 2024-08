Daniel Wiffen venceu a medalha de ouro nos 800 metros, bateu recorde olímpico e foi bronze nos 1.500 metros - François-Xavier MARIT / AFP

Daniel Wiffen venceu a medalha de ouro nos 800 metros, bateu recorde olímpico e foi bronze nos 1.500 metrosFrançois-Xavier MARIT / AFP

Publicado 13/08/2024 13:50

Rio - Daniel Wiffen viveu dias agitados nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O irlandês, que participou como figurante na série "Game of Thrones", brilhou na capital francesa na natação, conquistando a medalha de ouro com recorde olímpico nos 800m e o bronze nos 1.500m. Porém, ele terminou a passagem pela cidade sendo hospitalizado após disputar a maratona aquática no Sena.

O atleta irlandês passou mal após nadar dos 20 quilômetros da maratona aquática nas águas poluídas do Sena. Daniel Wiffen terminou em 18º lugar com o tempo de 1h57min20s1. O húngaro Kristof Rasovszky conquistou a medalha de ouro, enquanto o alemão Oliver Klemet ficou com a prata e o também húngaro David Betlehem completou o pódio com o bronze.

Wiffen seria o porta-bandeira da Irlanda na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris, mas estava hospitalizado. Nas redes sociais, o atleta não entrou em detalhes sobre a doença, mas a imprensa britânica especula que foi um vírus estomacal. O irlandês também não citou o Sena como culpado, agradeceu as mensagens de apoio e lamentou a ausência na despedida.

Além de Daniel Wiffen, outros atletas foram internados com infecção gastrointestinal após nadar no Sena. Foi o caso das triatletas Claire Michel, da Bélgica, Adrien Briffod, da Suíça, e Vasco Vilaça e Melanie Santos, de Portugal. Durante as provas, os nadadores passaram ao lado de saídas de esgoto por conta do percurso que visava evitar um desgaste por conta da correnteza do rio.