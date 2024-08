Ancelotti não demonstrou preocupação sobre possível saída de Vini Jr para a Arábia Saudita - Thomas Coex / AFP

Publicado 13/08/2024 17:12

Em sua primeira entrevista coletiva à frente do Real Madrid para esta temporada, o técnico Carlo Ancelotti disse, nesta terça-feira, estar pronto para enfrentar as dificuldades que terá pela frente. Mesmo antes de a bola rolar oficialmente alguns assuntos já vêm sacudindo o noticiário do clube. E os temas são variados. Vão desde a saída de Vini Jr à forma de escalar a equipe com Mbappé entre os titulares.

O italiano negou qualquer possibilidade de perder o jogador para a Liga Saudita , afirmou que o clube tem um plano esportivo e conta com as arrancadas do brasileiro para buscar novos títulos na temporada."Temos o nosso projeto. Temos elenco e já chegaram outros bons nomes. Não é uma ameaça, temos muita qualidade. Tenho certeza que podemos fazer grandes coisas. Vinicius? Não há nada. São especulações de mercado", declarou Ancelotti em entrevista ao jornal espanhol "Marca".Acostumado à essa pressão, ele prevê um ano de cobranças e admitiu que o trabalho vai ser árduo. "Vai ser uma temporada muito exigente, mas podemos ter muito sucesso. Estamos ansiosos por isso. Tudo será exigente desde o começo", afirmou.Dono de um currículo vencedor e com habilidade para administrar egos e astros de primeira grandeza, Ancelotti deu o seu recado à torcida. Disse que não vai tolerar privilégios e tudo vai acontecer naturalmente."Não há príncipes nem reis. O que teremos é um grupo. Temos um ambiente muito saudável", afirmou. Questionado sobre como lidar com o astro francês, Ancelotti foi evasivo na resposta e deu a entender que a titularidade vai depender do que o recém-contratado vai apresentar. "Estamos muito bem, Kylian (Mbappé) também. Ele pode iniciar jogando como todos os que estão aqui. Ele tem uma qualidade extraordinária", disse.Nesta quarta-feira, o Real Madrid entra em campo para a disputa da Supercopa da Uefa diante da Atalanta. O duelo reúne o vencedor da Liga dos Campeões contra o campeão da Liga Europa. A partida está marcada para as 16h (horário de Brasília), no Estádio PGE Narodowy em Varsóvia.