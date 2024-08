Ronaldo Fenômeno deu opinião sobre a Libertadores - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

13/08/2024

Rio - Ronaldo Nazário, pentacampeão do mundo com a seleção brasileira, acredita que o Flamengo é o grande favorito ao título da Libertadores. O ídolo do Corinthians apontou o Palmeiras e o São Paulo como outra equipes com boas chances de conquistar a taça. Além dos brasileiros, o craque vê o River Plate como um adversários forte.

"Acredito que os quatro times que entram com maior favoritismo na Libertadores 2024 são Flamengo, Palmeiras, São Paulo e River Plate. O Flamengo tem um elenco forte e o Tite vem melhorando o time no Brasileirão, trazendo mais consistência pra equipe. O Palmeiras continua rendendo muitos frutos com um trabalho de longo prazo. Já o São Paulo vem como uma surpresa do ano, com chances reais de ser um dos finalistas. E o River Plate é sempre um adversário perigoso, com muita tradição na competição”, disse Ronaldo em entrevista à "Betfair", casa de apostas.



Em relação ao favoritismo do Flamengo sobre os demais adversários, Ronaldo Fenômeno cita a força do elenco do clube carioca como um diferencial na luta pela taça da Libertadores.

"Se eu tivesse que apostar em um único favorito pra vencer a Copa Libertadores deste ano, apostaria no Flamengo. O elenco é muito talentoso, o técnico experiente e vitorioso e, atualmente, jogam o melhor futebol no Brasil. Claro que tudo pode acontecer, a gente sabe que é uma caminhada longa até a final, mas o Flamengo parece estar um passo à frente das outras equipes no momento atual", disse.