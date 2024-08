Lucas Mugni sofreu acidente no Ceará - Divulgação / Ceará

Lucas Mugni sofreu acidente no CearáDivulgação / Ceará

Publicado 18/08/2024 17:41

Rio - O Ceará confirmou neste domingo que o meia Lucas Mugni, que defendeu o Flamengo em 2014, se envolveu em um acidente de trânsito após deixar o Centro de Treinamento do clube, em Porangabuçu. O veículo em que o atleta se encontrava colidiu com um ônibus. Ele estava acompanhado de seu filho. Não houve feridos.

LEIA MAIS: Musa dos Jogos explica produção de conteúdo adulto



"O Ceará SC informa que, na manhã deste domingo, 18, o meio-campista Lucas Mugni colidiu seu veículo com um ônibus, na Av. João Pessoa, após deixar o CT de Porangabuçu…Condutor e passageiros do coletivo também não sofreram nada. Prontamente o clube prestou assistência necessária e acionou a Autarquia Municipal de Trânsito para os trâmites necessários", diz a nota divulgada pelo Ceará para os veículos de imprensa. "O Ceará SC informa que, na manhã deste domingo, 18, o meio-campista Lucas Mugni colidiu seu veículo com um ônibus, na Av. João Pessoa, após deixar o CT de Porangabuçu…Condutor e passageiros do coletivo também não sofreram nada. Prontamente o clube prestou assistência necessária e acionou a Autarquia Municipal de Trânsito para os trâmites necessários", diz a nota divulgada pelo Ceará para os veículos de imprensa.

Alguns jogadores foram até o local do acidente para prestar ajuda ao meia. Dentre eles, estavam o meia Erick Pulga, além dos atacantes Barceló e Saulo Mineiro. O próprio Ceará prestou auxílio ao atleta, que ficou assustado com o ocorrido.

Nos vídeos divulgados nas redes sociais, o carro de Lucas Mugni ia passando por um cruzamento quando acabou atingido por um ônibus. Como ambos os veículos estavam em baixa velocidade, o impacto acabou sendo pequeno.



Lucas Mugni tem 31 jogos com a camisa do Ceará, marcou um gol e deu nove assistências. O jogador. Ele estará à disposição para o jogo com o CRB, marcado para esta quarta-feira, às 20h, no estádio Rei Pelé, em Maceió.



Com a derrota para o Mirassol, por 2 a 1, no último sábado, o Ceará perdeu a chance de encostar no G-4 e caiu para o nono lugar, com 29 pontos.