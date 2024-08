Curitiba, Brasil - 13/08/2024 - Estádio Couto Pereira - Fluminense enfrenta o Grêmio esta noite em Curitiba pela partida de ida das oitavas de finais da Copa Conmebol Libertadores 2024. - LUCAS MERÇON/FLUMINENSE FC

Publicado 19/08/2024 14:14

Rio - Buscando reverter a derrota sofrida no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, o Fluminense terá que dar fim a um incômodo jejum de cinco anos sem vencer o Grêmio. As equipes se enfrentam nesta terça (20), às 19h (de Brasília), no Maracanã.

As últimas duas vitórias ocorreram no Brasileirão de 2019. No primeiro turno, as equipes protagonizaram um jogo épico, onde o clube das Laranjeiras venceu os gaúchos por 5 a 4, de virada, na Arena, com gols de Yony González (duas vezes), Luciano, Matheus Ferraz e Pedro. Já no returno, triunfo por 2 a 1, no Maracanã, com Nenê e Caio Henrique marcando para o Flu.



Desde então, o Fluminense não sabe mais o que é derrotar o Grêmio. Em oito jogos disputados, foram oito derrotas, sendo sete pelo Campeonato Brasileiro e uma pela Libertadores.

No retrospecto geral, os números também não favorecem o atual campeão da Libertadores. Na história, as equipes duelaram em 92 oportunidades, com 27 vitórias para o Flu, 43 para os gaúchos, além de 22 empates.



Para avançar direto às quartas da competição continental, a equipe comandada por Mano Menezes precisa vencer por dois gols de diferença. Um triunfo do Fluminense por apenas um gol de vantagem leva o duelo para os pênaltis.