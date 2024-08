Fluminense enfrenta o Grêmio nesta terça-feira - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 19/08/2024 07:30

Rio - Após empatar sem gols com o Corinthians e perder a primeira grande chance de sair da zona de rebaixamento do Brasileirão, o Fluminense não teve tempo para lamentar e precisou virar a chave para a Libertadores. O Tricolor enfrenta o Grêmio, nesta terça-feira (20), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela volta das oitavas de final, e precisa vencer por dois gols de diferença para avançar direto às quartas.

Porém, a missão não é fácil. Além de reverter o resultado, o Fluminense terá que conquistar algo quase que inédito na temporada: vencer um adversário direto na luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Em 12 jogos somando os duelos pelo Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, o Tricolor venceu apenas uma vez, empatou cinco e perdeu seis, além de ter sido eliminado pelo Juventude na Copa do Brasil.

A eliminação para o Juventude nas oitavas de final da Copa do Brasil aumentou a pressão do Fluminense na Libertadores. A queda na mesma fase na competição continental significaria o fim do sonho pelo bi e deixaria o clube apenas com o Brasileirão no calendário até o fim do ano. Na luta contra o rebaixamento no Brasileirão, o Tricolor tem poucas chances de conseguir a vaga na Libertadores de 2025.

Além disso, as eliminações nas oitavas de final da Copa do Brasil e Libertadores podem causar um prejuízo financeiro para o Fluminense nesta temporada. No orçamento do clube para 2024, estava previsto chegar à final do Carioca, quartas de final da Copa do Brasil e semifinal da Libertadores, além do quinto lugar no Brasileirão. Nenhuma das metas estão sendo cumpridas até o momento.

Resultados do Fluminense em confrontos diretos:



Corinthians 3 x 0 Fluminense — Neo Química Arena — 4ª rodada do Brasileirão

Fluminense 1 x 1 Juventude — Maracanã — 7ª rodada do Brasileirão

Fluminense 1 x 2 Atlético-GO — Maracanã — 9ª rodada do Brasileirão

Fluminense 0 x 1 Vitória — Maracanã — 12ª rodada do Brasileirão

Grêmio 1 x 0 Fluminense — Centenário — 13ª rodada do Brasileirão

Fluminense 1 x 1 Internacional — Maracanã — 14ª rodada do Brasileirão

Criciúma 1 x 1 Fluminense — Heriberto Hülse — 16ª rodada do Brasileirão

Cuiabá 0 x 1 Fluminense — Arena Pantanal — 18ª rodada do Brasileirão

Juventude 3 x 2 Fluminense — Alfredo Jaconi — Copa do Brasil

Fluminense 2 x 2 Juventude — Maracanã — Copa do Brasil

Grêmio 2 x 1 Fluminense — Couto Pereira — Libertadores

Fluminense 0 x 0 Corinthians — Maracanã — 23ª rodada do Brasileirão