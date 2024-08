Fluminense acerta a venda de Alexsander para clube da Arábia Saudita - MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

Fluminense acerta a venda de Alexsander para clube da Arábia SauditaMARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

Publicado 20/08/2024 09:30 | Atualizado 20/08/2024 09:48

Rio - O Fluminense concluiu a venda de mais uma joia de Xerém. O Tricolor acertou nesta terça-feira (20) a venda do volante Alexsander para o Al-Ahli, da Arábia Saudita, por cerca de R$ 50 milhões, além de manter 15% da mais-valia de uma futura venda do atleta.

Revelado nas categorias de base do Fluminense, Alexsander subiu para o profissional em 2022 e disputou 63 jogos, fez dois gols e três assistências. Um dos gols foi marcado na final do Carioca de 2023, quando anotou o quarto gol tricolor na goleada por 4 a 1 sobre o Flamengo.

Alexsander chegou ao Fluminense em 2014, com 10 anos. Ele fez parte da "Geração dos Sonhos" de Xerém, que conquistou o título do Brasileirão sub-17 em 2020, além do bicampeonato carioca em 2021 e 2022. No profissional, foi campeão do Carioca e Libertadores em 2023, além da Recopa de 2024.