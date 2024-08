Ignácio sofreu uma lesão no menisco e desfalca o Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense FC

Ignácio sofreu uma lesão no menisco e desfalca o FluminenseLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 20/08/2024 09:05 | Atualizado 20/08/2024 09:07

Rio - O Fluminense recebeu uma notícia inesperada. O zagueiro Ignácio, recém-contratado, sofreu uma lesão no menisco e deve desfalcar o time por até 60 dias, de acordo com o portal "Trivela". Com isso, o clube avalia as possibilidades para ficar o menor tempo possível sem o defensor.

Ignácio lesionou o menisco do joelho direito na partida contra o Corinthians, sábado (17), no Maracanã, pela 23ª rodada do Brasileirão. O Fluminense acredita que uma artroscopia é a decisão mais segura para uma recuperação mais rápida. Um tratamento conservador, no entanto, não está descartado.

Recentemente, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa também passou por uma artroscopia e deve ficar longe dos gramados por até 60 dias. Ignácio atuou em apenas dois jogos com a camisa tricolor, sendo titular contra o Vasco ao lado de Thiago Santos e diante do Corinthians ao lado de Thiago Silva.

Ignácio, de 27 anos, foi contratado junto ao Sporting Cristal, do Peru, por cerca de R$ 11,9 milhões por 80% dos direitos econômicos. O zagueiro já teve passagens por CSA, Chapecoense e Bahia, onde se destacou e chamou a atenção do clube peruano.