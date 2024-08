Jhon Arias cobrou o último pênalti na vitória do Fluminense sobre o Grêmio - Pablo Porciuncula/AFP

Publicado 20/08/2024 21:44 | Atualizado 20/08/2024 21:45

Rio - O Fluminense garantiu vaga nas quartas da Libertadores ao superar o Grêmio no Maracanã , na noite desta terça-feira (20), pelo jogo da volta das oitavas de final da competição. O Tricolor Carioca bateu o time gaúcho por 2 a 1 no tempo regulamentar, o que forçou a decisão nos pênaltis. Nas cobranças, a equipe de Mano levou a melhor e venceu por 4 a 2. Abaixo, assista aos melhores momentos:





Na próxima fase, o Fluminense enfrentará o vencedor do confronto entre Atlético-MG e San Lorenzo. O Galo enfrentará o time argentino também nesta terça (20), às 21h30.

Agora, o Flu volta as atenções para o Brasileirão. A equipe de Mano Menezes já tem compromisso neste sábado, a partir das 21h, com o Atlético-MG, no Mineirão. A partida é válida pela 24ª rodada do campeonato.