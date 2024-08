André em ação durante jogo do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 20/08/2024 23:37 | Atualizado 20/08/2024 23:37

Rio - André se emocionou após a vitória sobre o Grêmio , nesta terça-feira (20), que classificou o Fluminense para as quartas de final da Libertadores. Depois de celebrar com os companheiros, o volante encostou em uma das traves do Maracanã e desfrutou da festa dos torcedores no Maracanã.

Os tricolores perceberam a cena cantaram o nome de André. Veja no vídeo abaixo:

O camisa 7 é um dos ídolos recentes da história do clube. Em 2023, recusou propostas da Europa pelo sonho de conquistar a Libertadores com a camisa do Fluminense.