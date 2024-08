Mano Menezes comemora classificação do Fluminense - Marcelo Gonçalves/FFC

Publicado 20/08/2024 23:11 | Atualizado 20/08/2024 23:11

Rio - Após a vitória sobre o Grêmio nesta terça-feira (20) , que classificou o Fluminense para as quartas de final da Libertadores, Mano Menezes destacou a atuação do time no primeiro tempo. Em menos de 30 minutos, Thiago Silva e Jhon Arias marcaram e colocaram o Flu em vantagem no marcador.

"Era muito natural que tivéssemos um primeiro tempo mais forte, como conseguimos fazer. Imprimimos um ritmo forte, fizemos um 2 a 0 merecidamente. Fomos bastante superiores como equipe, do primeiro ao último minuto do primeiro tempo", disse Mano Menezes.

Na etapa complementar, o Tricolor Carioca teve oportunidades para fazer o terceiro e selar a classificação logo no tempo regulamentar, mas não aproveitou. Além disso, viu o Grêmio melhorar na partida e marcar com Gustavo Nunes. Com o 2 a 1 no placar, a decisão foi para os pênaltis. Nas cobranças, o Flu levou a melhor e bateu o adversário por 4 a 2.

"Do outro lado tem uma equipe, tem grandes jogadores. No segundo tempo, nós poderíamos ter algumas dificuldades. Parece que a dificuldade maior foi não termos aproveitado melhor os contra-ataques que tivemos. A gente sentiu um pouco de desgaste. O próprio Arias estava cansado, o Ganso estava cansado. Você vai e volta tantas vezes", destacou Mano Menezes.

"Chega um momento do jogo que você sente um pouco. Nas penalidades máximas, é frieza, é competência dos dois goleiros, dos cobradores. É muito difícil depois de 90 minutos você com cansaço extremo ainda ter capacidade para controlar movimentos numa penalidade máxima, que é muito duro. Então, acho que a equipe fez por merecer passar para as quartas de final", completou.

O treinador ainda ressaltou que a classificação trará efeitos positivos para o time no Brasileirão. O Fluminense soma 21 pontos e está na zona de rebaixamento, na 18ª colocação do campeonato.

"Essa passagem certamente vai ter efeitos positivos no que a equipe vem fazendo no campeonato brasileiro, que já é bom. O Fluminense é a sétima melhor campanha do returno, e as pessoas esquecem. 'Ah não está bem...'. Como não está bem? Nos últimos seis, sete jogos, ganhamos cinco. Está demorando um pouco para sair dos últimos quatro lugares porque a gente estava 'atoladinho' lá. Então, demora um pouco. Se continuar com esse aproveitamento e com o jogo que estamos jogando, vamos sair daqui a pouco", ressaltou Mano.

Veja mais declarações de Mano:

Mano Menezes é o técnico do Fluminense Lucas Merçon / Fluminense

PRELEÇÃO

"Coragem foi uma palavra que fez parte da nossa da nossa palestra final, porque era necessário muita coragem para aliar sentimento, comportamento, a tudo aquilo que trabalhamos nas questões técnicas e táticas. Já esperávamos que eles fossem jogar com três centrais e que nos dessem um meio de campo com mais espaço. Nós já tivemos um pouco de espaço lá (em Curitiba) para transita. E hoje tivemos também, e esse fato nos permitiu acelerar o jogo. Tudo que uma equipe que quer na hora que precisa reverter o resultado é a possibilidade de acelerar o jogo ".

"Vai dando ritmo, vai trazendo o estádio junto, o torcedor gosta disso, né? Às vezes até quando a gente erra, mas o torcedor gosta de um ritmo frenético para um jogo. Ele não entende quando você precisa ganhar e tem que trabalhar com mais calma e roda bola, ele acha que você não quer atacar. Na verdade, você não está tendo espaço, e hoje a gente conseguiu encontrar esses espaços".

ELOGIOS AO GRÊMIO

"A gente jogou contra um grande adversário. É senso comum que o Grêmio tem uma equipe bastante forte, que não jogou no final de semana. Todos esses jogadores ficaram descansando exatamente para jogar contra a gente. Em função do que herdamos, não podemos fazer isso em relação ao Campeonato Brasileiro. Temos que jogar com o que melhor temos sempre porque precisamos recuperar uma condição que a equipe deixou no primeiro turno para trás".

GANSO PARA NO TRAVESSÃO

"Se aquela bola do Ganso (cavadinha de fora da área que parou no travessão) entra, cai o Maracanã, cai o Grêmio, cai todo mundo. Um 3 a 0 comum golaço daquele você sabe o que isso significa na volta do segundo tempo".