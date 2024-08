Thiago Silva vibra com classificação do Fluminense às quartas da Libertadores - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Thiago Silva vibra com classificação do Fluminense às quartas da LibertadoresMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 20/08/2024 21:59

Rio - Thiago Silva contou como foi a conversa que teve com Mano Menezes antes das cobranças de pênaltis no Maracanã, na noite desta terça-feira (20), no confronto das oitavas de final com o Grêmio. O zagueiro foi o segundo jogador do Fluminense a bater e converteu. No fim das contas, o Tricolor Carioca venceu o adversário por 4 a 2 e avançou às quartas da Libertadores

"Nos pênaltis, todo mundo sabe que não é minha principal característica, mas o Mano perguntou se eu estava pronto para bater. Eu falei: 'acho que esse é meu momento, eu bato sem problema nenhum'. Coisas que já aconteceram, uns episódios em que eu não estava bem para bater. Hoje eu falei: 'é a minha oportunidade, e Papai do Céu não vai fazer isso comigo (risos)'. Eu acreditei. O grupo todo está de parabéns", contou Thiago Silva, à ESPN.

O zagueiro também marcou no tempo regulamentar. Após cobrança de escanteio de Arias aos 14 minutos do primeiro tempo, Thiago se antecipou à marcação e cabeceou forte para estufar as redes no Maracanã. Foi o primeiro gol o defensor desde o retorno ao Fluminense.

"A gente vai ficando mais experiente e vai sabendo mais ou menos o caminho. Eu só pedi uma bola ali. O Mano avisou o que a gente iria fazer antes do jogo com essa bola ali. Acabou acontecendo", contou o jogador.

Na próxima fase, o Fluminense vai encarar o vencedor do confronto entre Atlético-MG e San Lorenzo. O Galo enfrentará o time argentino também nesta terça (20), às 21h30.

"O sentimento é de muita alegria, de um alívio. O ano não está sendo fácil para a gente, mas acho que pelo que demonstramos nos dois jogos, eu acho que se tivesse uma equipe que pudesse avançar, essa equipe seria o Fluminense. Não desmerecendo o Grêmio. Eles fizeram dois gols lá, nós fizemos aqui, empatamos, fomos para os pênaltis. Mas, assim, no jogo jogado, acho que o Fluminense foi melhor um pouco. Acho que, por isso, a gente sai de campo com um sentimento de dever cumprido. Entregamos tudo. Isso é o Fluminense", analisou Thiago Silva.