Germán Cano não atua desde o último dia 24 - Lucas Merçon/ Fluminense

Publicado 21/08/2024 07:20 | Atualizado 21/08/2024 07:26

Rio - Sem atuar há quase um mês, o atacante Germán Cano, de 36 anos, compareceu ao Maracanã para acompanhar a classificação do Fluminense para as quartas de final da Libertadores contra o Grêmio. Maior artilheiro do Tricolor na história da competição, o argentino vem sendo cuidado pela comissão técnica do clube das Laranjeiras. Seu retorno aos gramados não será acelerado.

"A questão do Cano é uma questão um pouco mais crônica e chegou no momento em que estava atrapalhando demais o rendimento do atleta e você se submete, porque o atleta quer ajudar, quer entrar em campo, quer fazer gol. O time está precisando dos gols e aí não temos nenhuma coisa nem outra coisa. E eu quando cheguei aqui disse aos jogadores que nós íamos trabalhar para colocá-los em campo no seu melhor. Se passássemos a fazer uma recuperação de lesão, iríamos fazer ela de forma completa", afirmou Mano Menezes.



Artilheiro do Brasil nas últimas duas temporadas, Germán Cano tem números mais modestos em 2024. Ele entrou em campo em 28 jogos e fez apenas cinco gols. O argentino tem sido preparado para que no seu retorno consiga volta ao nível que o torcedor do Fluminense se acostumou.



"Você trata clinicamente, depois você faz uma transição, depois da transição ele entra no grupo principal, depois ele é integrado para poder fazer o trabalho como um todo. Se você acelera uma dessas fases ou você pula uma dessas fases, as coisas começam a se tornar reincidentes. E é péssimo para o jogador, ele perde confiança, ele não consegue render", disse o técnico.