Jogadores comemoram após classificação do FluminensePablo Porciuncula / AFP

Publicado 21/08/2024 10:11 | Atualizado 21/08/2024 10:28

Rio – A suada classificação do Fluminense para as quartas de final da Copa Libertadores após vitória na disputa por pênaltis contra o Grêmio nesta terça-feira (21), no Maracanã, deixou a torcida em euforia nas redes sociais. Internautas tricolores exaltaram a emoção até o último minuto e elogiaram jogadores do elenco que foram importantes na partida.

"Em noite de Libertadores, o Maracanã traz uma magia inexplicável, os jogadores do Fluminense dão a vida e a torcida empurra o time", afirmou um torcedor. "O time mostrou hoje do que é capaz! Vamos novamente, tricolores" e "Respeita o campeão da América" foram outros comentários publicados.

Outros tricolores ressaltaram a emoção deste jogo. "Com o Fluzão tem que ser com sofrimento… Teste para cardíaco", admitiu um internauta. "Loucura com doideira em plena terça-feira, só o nosso Fluzão pra deixar a gente louco da cabeça. Vamos juntos", disse um usuário.

O Fluminense entrou em campo com desvantagem por causa da derrota no jogo da ida, mas conseguiu revertê-la ainda no primeiro tempo. No entanto, o Grêmio correu atrás e, aos 30 minutos do segundo tempo, marcou o seu gol. Por ser o mesmo resultado da primeira partida, a vitória do Tricolor Carioca por 2 a 1 exigiu as cobranças alternadas.

Thiago Silva, que marcou o primeiro gol do jogo, recebeu o prêmio de melhor jogador da partida pela Conmebol Libertadores. Torcedores elogiaram sua atuação. "Esse é um jogador que merece todo respeito. Apesar de ter ficado tantos anos longe do Fluminense, voltou com muita responsabilidade e compromisso com o time", disse um internauta. "Ídolo! monstro sagrado!", comentaram outros tricolores. Já alguns discordaram, afirmando que Arias foi o destaque do duelo.

Fábio viveu uma montanha-russa de emoções nesta terça-feira (20). Herói da disputa por pênaltis ao defender o pênalti de Cristaldo, o goleiro sofreu críticas pelo seu desempenho nos 180 minutos, contabilizando os dois jogos da chave. "Gol na ida e gol na volta na conta dele", disse um internauta. No entanto, a maioria da torcida se mobilizou para apoiá-lo.

"Agarra muito, falha todo mundo tem, mas ele é bom na maioria dos jogos", afirmou um torcedor. "Vamos, Fábio, você é capaz, muito capaz. Essas atuações ruins vão acabar daqui pra frente. Que essa disputa de pênaltis dê um novo 'up' nessa temporada", apoiou outro usuário das redes.

Sequência da temporada

Com a vaga assegurada, o Fluminense vai enfrentar o Atlético-MG nas quartas de final da Copa Libertadores. A próxima partida do Tricolor também é contra o Galo, mas pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (24), no Mineirão.