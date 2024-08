Keno no treino do Fluminense desta quinta (22) - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 22/08/2024 14:37

Rio - Keno voltou a treinar com bola no Fluminense e pode reforçar o time comandado por Mano Menezes no duelo com o Atlético-MG, no sábado (24), às 21h, no Mineirão, pelo Brasileirão. O atacante havia sido desfalque de última hora na classificação para as quartas de final da Libertadores sobre o Grêmio , na última terça (20), por dores na lombar.

Titular no ano passado e decisivo com duas assistências na final da Libertadores, o jogador perdeu espaço no Tricolor nesta temporada. O desempenho ruim vem gerando críticas do torcedor na arquibancada. Ao todo, são apenas três gols e uma assistências em 28 partidas em 2024.

Na partida contra o Corinthians, no último fim de semana, por exemplo, o atacante foi vaiado pelos presentes no Maracanã.



Ao todo, desde que chegou ao Fluminense em 2023, o Keno fez 79 jogos, marcou oito gols e anotou 14 assistências.