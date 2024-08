André em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves/Fluminense

André em treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 22/08/2024 19:02

Rio - O Fulham, da Inglaterra, informou ao Fluminense que desistiu da contratação do volante André. Nesta quinta-feira, o clube londrino oficializou a chegada do norueguês Sander Berge, que atua no mesmo setor do campo.

Through the Cottage door.



Welcome, Sander! — Fulham Football Club (@FulhamFC) August 22, 2024

Os ingleses chegaram a fazer uma proposta de aproximadamente 25 milhões de euros (R$ 152 milhões na cotação da época), mas o Flu recusou e fez uma contraproposta de 35 milhões de euros. O Fulham não respondeu e, agora, desistiu do negócio. A informação foi dada primeiro pelo "ge".

Por outro lado, o Tricolor ainda acredita que receberá uma nova proposta por André. Outro clube da Inglaterra sondou a situação do volante.

O camisa 7 é um dos ídolos recentes da história do clube. Em 2023, André recusou propostas da Europa pelo sonho de conquistar a Libertadores com a camisa do Fluminense.

Assim, existe a expectativa é de que ele se transfira para o Velho Continente nesta temporada. Na última terça-feira, 20, André se emocionou após a vitória sobre o Grêmio, que classificou o Flu para as quartas de final da Libertadores