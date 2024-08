André tem futuro indefinido no Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

André tem futuro indefinido no FluminenseLucas Mercon / Fluminense

Publicado 23/08/2024 08:20 | Atualizado 23/08/2024 08:29

Rio - Sem acordo com o Fulham, o volante André, de 23 anos, tem futuro indefinido nos últimos dias da janela de transferência para o futebol europeu. O jogador interessa ao Manchester United e Wolverhampton, da Inglaterra, porém, não há nenhuma proposta pelo jogador criado em Xerém. As informações são da repórter Aline Nastari.

A possível venda de André é algo que o Fluminense e o staff do volante alimentam desde o final do ano passado. No meio de 2023, o Tricolor recusou uma proposta de 30 milhões de euros (algo em torno R$ 162 milhões) do Liverpool, pois queria manter o atleta para a disputa da Libertadores daquele ano, que foi vencida pelo Tricolor.



No entanto, no começo do ano, o clube carioca não recebeu nenhuma oferta por André, que seguiu fazendo parte do elenco. Recentemente, o Fluminense recebeu uma proposta de 25 milhões de euros (R$ 155,35 milhões), mas o Tricolor declinou novamente. A oferta era do Fulham, que desistiu do volante.

Apesar de não ter nenhuma proposta na mesa neste momento, o Tricolor acredita que até o fim da janela, que se encerra neste mês, alguma oferta com valores compatíveis por André chegará ao clube carioca. O desejo do volante também é de uma transferência.



André se profissionalizou em 2020 e se tornou no ano seguinte titular do Fluminense. O volante passou a ser um dos principais destaques do elenco em 2022 e teve seu ápice no ano passado como título da Libertadores e também com a primeira convocação para defender a seleção brasileira.