Presidente do Flu, Mário Bittencourt - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 23/08/2024 19:30

Rio - A situação de André segue indefinida no Fluminense. O presidente Mário Bittencourt confirmou que a intenção do clube carioca e do staff do volante é por uma transferência. No entanto, o mandatário afirmou que existe a possibilidade do jovem, de 23 anos, continuar no clube carioca.

"O que a gente tem de momento é que o Fulham desistiu. Não temos nenhuma proposta oficial de outro clube, mas há sondagens que são feitas diretamente aos representantes do atleta. Neste momento não temos nenhum papel de oferta nova. Suponhamos que não chegue uma proposta, vamos manter o jogador com a gente e certamente valorizá-lo ainda mais. As propostas podem chegar em dezembro, janeiro ou meio do ano que vem", disse em entrevista ao "Flashscore Podcast".



Mário Bittencourt relembrou, no entanto, o acordo feito com André e com seu staff no ano passado, quando o Fluminense rejeitou uma proposta do Liverpool para que o volante seguisse no elenco para o título da Libertadores.

"Jogador e o empresário foram muito corretos conosco ano passado dizendo 'se não quiser vender, vamos estar juntos de você pra ganhar a Libertadores'. Então tenho minha palavra de que farei de tudo pra ele realizar o sonho de jogar na Europa", afirmou.



Em relação a reforços, Mário Bittencourt confirmou que o Fluminense busca a contratação de um lateral-esquerdo e admitiu uma proposta por Gabriel Fuentes, do Júnior Barranquilla.

"É um jogador do nosso interesse. Enviamos uma carta ao clube colombiano dizendo que temos interesse nele e estamos esperando uma resposta se querem negociá-lo. Até agora não recebemos essa resposta. Diogo Barbosa operou o menisco e o Marcelo teve um problema muscular, mas tá quase voltando. E temos outro muito jovem. Então estamos optando por trazer um outro jogador para nos ajudar até o fim do ano e ficar para o elenco em 2025", finalizou.