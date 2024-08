Bandeira do Fluminense na sede de Laranjeiras - Marina Garcia/Fluminense F.C.

Publicado 23/08/2024 22:29

Rio - O presidente do Fluminense , Mário Bittencourt, atualizou a busca do clube por investidores e a possível transformação em SAF. Em entrevista ao podcast da "Flaschore Brasil", nesta sexta-feira (23), ele lembrou do contrato com o banco BTG, que ajuda o Flu, e disse que o modelo está muito avançado. Além disso, revelou que o Tricolor espera estar no mercado em busca de um investidor já em outubro.

"O Fluminense já trabalha há dois anos esse planejamento, esse movimento. O Fluminense tem um 'advisor', que é um banco muito grande, um dos maiores do mundo, o BTG, que nos ajuda a buscar o investidor, nos ajuda profissionalmente. O Fluminense tem um contrato com o banco para trazer o investidor. O nosso modelo de SAF ainda não está oficialmente desenhado, mas temos a ideia de ter uma SAF sem venda do controle do clube", disse Mário.

"Temos um modelo que vai até um pouco mais além, um modelo muito parecido com o do Fortaleza. Está muito avançado, nossos números foram todos avaliados pelo banco e por possíveis investidores, agora estamos na fase de 'due diligence'. Acredito que essa fase se conclua em setembro. E que a partir de outubro a gente já possa estar no mercado buscando esse investidor. E aí vai ser um modelo em que primeiro vamos tentar pagar a dívida que o Fluminense tem do passado, que é muito grande e, concomitantemente, investir ainda mais no futebol", completou.

Ele também explicou o tipo de investidor ideal para o Fluminense. Nesse sentido, reforçou a necessidade de ter o compromisso com o pagamento de dívidas e de injetar dinheiro no futebol conforme os problemas financeiros sejam solucionados.

"O banco está tendo buscar para nós investidores que tenham bastante compromisso com essa questão do pagamento da dívida do clube e com investimento crescente no futebol a medida que a gente vai livrando o clube dos problemas financeiros do passado. Eu usaria como modelo de SAF o modelo do Grupo City com o Bahia. Se preocupou primeiro em reestruturar o clube e, ao mesmo tempo, já fazendo um bom time de futebol. O Bahia tem um excelente time de futebol. E projetando o crescimento desse time de futebol para o futuro. Esse é o desejo do Fluminense, construir uma SAF nesse sentido", finalizou o presidente.