Germán Cano é ídolo do FluminenseLucas Mercon / Fluminense

Publicado 24/08/2024 10:30

Rio - Peças importantes no elenco do Fluminense, Germán Cano e Marcelo estão próximos de um retorno aos gramados. Os dois têm chances de estarem à disposição de Mano Menezes em breve, mas o Tricolor mira a pausa para a Data Fifa para que ambos tenham as melhores condições possíveis para encorparem o elenco do clube carioca na disputa do Brasileiro e da Libertadores.

As situações dos dois são diferentes. Marcelo teve em 2024 o seu melhor momento físico pelo Fluminense. O craque foi o grande destaque da campanha do Tricolor na fase de grupos e também da equipe no pior momento de Fernando Diniz. Porém, desde junho vem passando por algumas lesões e quase não jogou.



Com seu possível retorno, a dúvida seria em que posição Marcelo jogaria. Mano já deixou claro que seu objetivo era ter o camisa 12 no meio. Porém, com a lesão de Diogo Barbosa, existe a possibilidade do craque ser aproveitado em sua posição de origem. O Fluminense, porém, busca um reforço para a lateral esquerda.

Em relação a Germán Cano, o Rei da América vive uma temporada de exceção desde que chegou ao futebol brasileiro. Com problemas físicos, o argentino vem rendendo pouco, e marcou somente cinco gols. Porém, no Fluminense existe a expectativa que esse momento de preservação possa fazer com que o argentino se recupere e seja um "reforço interno" para o clube das Laranjeiras na reta final da temporada.