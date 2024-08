Arias, camisa 21, marcou na vitória do Fluminense sobre o Atlético-MG - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Arias, camisa 21, marcou na vitória do Fluminense sobre o Atlético-MGMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 26/08/2024 07:30 | Atualizado 26/08/2024 07:38

Rio - Com campanha de campeão no returno, o Fluminense conseguiu terminar uma rodada fora da zona de rebaixamento pela primeira vez após três meses . Após vencer o Atlético-MG por 2 a 0, no sábado (24), no Mineirão, o Tricolor contou com as derrotas de Vitória e Corinthians para se manter do lado de fora do Z-4. Com isso, o risco de queda foi reduzido para 32.9%, segundo a UFMG.

O Fluminense voltou a ver a luz no fim do túnel após a chegada do técnico Mano Menezes. Sob o comando do treinador, o Tricolor tem 52.3% de aproveitamento — e precisa manter o índice para escapar da queda para a segunda divisão. Com 24 pontos, o Tricolor precisa somar pelo menos mais 20 para alcançar o número "mágico" que garante a permanência na elite do futebol brasileiro.

Desde a chegada de Mano Menezes, foram 14 jogos, seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas, além de 15 gols marcados e 13 sofridos. No returno do Brasileirão, o Tricolor soma 10 pontos e fica atrás somente de Fortaleza (15) e Grêmio (12). Ao todo, são cinco partidas, três vitórias, um empate e uma derrota, com 66.6% de aproveitamento.

Após avançar às quartas de final da Libertadores e vencer o Atlético-MG fora de casa, o Fluminense terá a semana inteira para trabalhar pensando no próximo compromisso. O Tricolor volta a campo no domingo (1), às 18h30 (de Brasília), contra o São Paulo, no Maracanã, pela 25ª rodada do Brasileirão. Cerca de 30 mil ingressos já foram vendidos para o confronto.