Gabriel Fuentes soma 37 jogos pelo Junior Barranquilla nesta temporada, com dois gols marcados e quatro assistências - Reprodução

Publicado 26/08/2024 17:37



Rio - O Fluminense enviou uma proposta para contratar o lateral-esquerdo Gabriel Fuentes, do Junior Barranquilla (COL), nesta segunda-feira (26), e espera ter uma resposta durante a semana. Os valores, no entanto, não foram divulgados. As informações são do site 'ge'.

O colombiano de 27 anos foi oferecido e agradou a diretoria tricolor, que deseja reforçar o setor após as lesões de Marcelo (coxa esquerda) e Diogo Barbosa (joelho direito).

Vale ressaltar que o contrato do defensor terminaria em dezembro de 2025, o que pode facilitar as negociações com o Fluminense.

Gabriel Fuentes soma 37 jogos pelo Junior Barranquilla nesta temporada, com dois gols marcados e quatro assistências. Ele, inclusive, foi titular em todos os compromissos da equipe colombiana na Libertadores - um dos tentos anotados foi na vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo, na fase de grupos, no Nilton Santos.