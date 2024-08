Jhon Arias com a bola é observado por Ganso e Thiago Silva - Marcelo Goncalves/FFC

Jhon Arias com a bola é observado por Ganso e Thiago SilvaMarcelo Goncalves/FFC

Publicado 27/08/2024 16:20

Rio - A última semana da janela de transferência chegou e o Fluminense tem três dúvidas em relação ao seu elenco para o fim da temporada. O Tricolor busca a chegada de um lateral-esquerdo, crê na permanência de Jhon Arias e vê a situação de André como indefinida. As informações são do portal "GE".

Em relação a contratações, o Fluminense negocia com Gabriel Fuentes, do Junior Barranquilla. O Tricolor adota um tom otimista e acredita que conseguirá avançar e finalizar a contratação do colombiano, de 27 anos, até o fim desta semana.



Em relação ao elenco, o Fluminense acredita que Jhon Arias deverá seguir no clube carioca. Sem negociações com nenhuma equipe do exterior, o colombiano é visto como peça fundamental do elenco para a disputa do Brasileiro e da Libertadores.



O volante André, de 23 anos, vive situação indefinida. Com o Fulham fora da jogada, o jovem ainda pode receber algumas proposta para atuar no futebol europeu. Revelado em Xerém, o jogador foi convocado recentemente para defender a seleção brasileira por Dorival Júnior nos próximos compromisso das Eliminatórias.